Не преуспевая на суше, враг продолжает применять авиацию

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно сложна, но контролируется.
В течение дня при поддержке артиллерий и авиации пытался провести штурмовые действия по улучшению своего тактического положения в направлении Новогригоровки и Белогорки.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Не преуспевая на суше, по позициям украинских подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными.
Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, ударил «Ураганом» по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа «Пион» обстрелян Марганец. Без человеческих утрат.
Напомним, ВСУ сбили вражеский "Аллигатор" в Донецкой области.
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