Не преуспевая на суше, враг продолжает применять авиацию

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно сложна, но контролируется.

В течение дня при поддержке артиллерий и авиации пытался провести штурмовые действия по улучшению своего тактического положения в направлении Новогригоровки и Белогорки.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Не преуспевая на суше, по позициям украинских подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными.

Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, ударил «Ураганом» по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа «Пион» обстрелян Марганец. Без человеческих утрат.

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Напомним, ВСУ сбили вражеский "Аллигатор" в Донецкой области.

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