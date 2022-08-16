Українці здобули ще одну медаль у стрибках у воду на Євро-2022

У Римі триває чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту, на якому збірна України зі стрибків у воду виборола другу нагороду.

Українські стрибуни у воду Софія Лискун та Олексій Середа здобули "срібло" Євро-2022 з водних видів спорту.

Лискун та Середа показали другий результат зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед змішаних пар. На 2 бали їх обійшла пара із Великобританії – Кайл Котарі та Лоїс Тулсон.

Для українських стрибунів це вже друга медаль на турнірі. Раніше срібними призерами стали Ксенія Байло, Кирило Болюх, Вікторія Кесар та Данило Коновалов у командному міксті.

Чемпіонат Європи триває у Римі з 11 по 21 серпня. Змагання у стрибках у воду відбудуться з 15 по 21 серпня.

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