Грабували жителів Бучі та відправляли майно рідним: оголошені підозри 8 мародерам-окупантам (фото)

За матеріалами СБУ правоохоронці повідомили про підозри у злочинах ще вісьмом мародерам з російської армії, які грабували українців у Бучі Київської області.

Серед них – окупанти зі збройних сил Росії та Росгвардії.

Про це у Службі безпеки України повідомили 16 серпня.

"Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Київщини, ці загарбники проводили так звані "зачистки" населених пунктів: грабували майно місцевих мешканців і мародерили покинуті домівки, щоб згодом відправити все це своїм рідним", – йдеться в заяві.

В СБУ уточнили, що слідчі зібрали беззаперечні докази порушення окупантами законів та звичаїв війни.

Більшість із цих загарбників є військовослужбовцями в/ч 6720 федеральної служби військ національної гвардії РФ. Серед них є й десантник-гвардієць з окупованого Криму.

Як з’ясували правоохоронці, від 24 лютого до 31 березня на території захопленої Бучі ці російські військові награбували собі "трофеї" – комп’ютерну та побутову техніку, ювелірні вироби, гаджети, одяг, продукти харчування тощо. Згодом окупанти відправляли крадене майно рідним поштою з білоруського міста Мозир до Алтайського та Хабаровського країв РФ і Сахаліну.

Усім цим загарбникам повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що карається ув’язненням на строк від восьми до 12 років.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особу окупанта з оточення голови Чечні Рамзана Кадирова, який катував неповнолітнього під час окупації Київської області.

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