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Окупант з оточення Кадирова катував підлітка у Київській області – СБУ

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Окупант з оточення Кадирова катував підлітка у Київській області – СБУ

Грозный информ

Служба безпеки України встановила особу російського загарбника з оточення голови Чечні Рамзана Кадирова, який катував неповнолітнього під час окупації Київської області.

Приятелеві Кадирова повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Цим зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більш відомого як ОМОН) Росгвардії в Чечні "Ахмат" – Анзор Бісаєв. Він входив до найближчого оточення очільника республіки.

Правоохоронці з’ясували, що на початку березня на території селища Бабинці Бучанського району окупант разом із підлеглими вдерся до одного з приватних місцевих будинків та викрав підлітка. Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови хлопця, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ.

"Коли тортури не дали "бажаного результату", хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи", – йдеться в заяві СБУ.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, за погодженням Кремля могла бути знищена 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії. Саме ця бригада була причетна до воєнних злочинів у Київській області, зокрема у Бучі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2293
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