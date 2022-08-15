Україна здобула друге "золото" мультиспортивного Євро-2022

У Мюнхені триває мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, на якому збірна України виборола другу золоту медаль.
Скелелаз Данило Болдирєв приніс Україні другу золоту медаль на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 у німецькому Мюнхені.
30-річному уродженцю Донецька не знайшлося рівних у швидкісному скелелазінні.
У півфіналі наш співвітчизник переміг француза Гійома Моро, а у фіналі виявився швидшим за поляка Мартіна Дзеньські.
Зазначимо, що Болдирєв - п'ятиразовий призер Євро у скелелазінні. На чемпіонаті Європи 2020 року він виграв "золото", ще три рази здобував "срібло" (2015, 2017 та 2019) та одного разу - "бронзу" (2013). Крім того, Данило - дворазовий чемпіон світу зі скелелазіння на швидкість (2014, 2021).
Попереду на українського скелелаза чекають нові виклики. Дисципліна "швидкість" буде представлена на Олімпіаді-2024 в Парижі. Тому Болдирєв матиме шанс вписати своє ім'я в історію та виграти для України олімпійську медаль.
Нагадаємо, раніше першу золоту медаль України на мультиспортивному Євро-2022 вибороли паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда.
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