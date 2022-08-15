Украина завоевала второе "золото" мультиспортивного Евро-2022

Скалолаз Даниил Болдырев принес Украине вторую золотую медаль на мультиспортивном чемпионате Европы-2022 в немецком Мюнхене.

30-летнему уроженцу Донецка не нашлось равных в скоростном скалолазании.

В полуфинале наш соотечественник победил француза Гийома Моро, а в финале оказался быстрее поляка Мартина Деньски.

Отметим, что Болдырев - пятикратный призер Евро в скалолазании. На чемпионате Европы 2020 года он выиграл "золото", еще три раза завоевал "серебро" (2015, 2017 и 2019) и однажды - "бронзу" (2013). Кроме того, Даниил - двукратный чемпион мира по скалолазанию на скорость (2014, 2021).

Впереди украинского скалолаза ждут новые вызовы. Дисциплина "скорость" будет представлена на Олимпиаде-2024 в Париже. Поэтому у Болдырева будет шанс вписать свое имя в историю и выиграть для Украины олимпийскую медаль.

Напомним, ранее первую золотую медаль Украины на мультиспортивном Евро-2022 завоевали парагребцы Светлана Богуславская и Ярослав Коюда.

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