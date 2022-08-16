Ситуація на фронтах України 16 серпня: мапа бойових дій від британської розвідки

За даними британської розвідки, найзапекліші бойові дії відбуваються на Донбасі, але ЗСУ тримають оборону.

Російська армія веде наступ на декількох напрямках на Донбасі.

Відповідну мапу бойових дій в Україні опублікувало Міноборони Великої Британії.

На Краматорському напрямку окупаційні війська наступають у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод (НПЗ) – Івано-Дарʼївка.

Російські підрозділи також вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка - Бахмутське та Стряпівка - Соледар, але ЗСУ зупинили та відкинули противника назад. Продовжуються бої на таких напрямках як Покровське - Бахмутське та Горлівка - Залізне.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/j05CkcFL8O — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 16, 2022

На Південнобузькому напрямку спроба росіян покращити тактичне положення штурмами в напрямку Зелений Гай - Новогригорівка обернулася для окупаційних військ значними втратами. Ворог відступив.

На Сіверському напрямку противник утримує підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей, а на Харківському напрямку залучив ствольну та реактивну артилерію.

Нагадаємо, спостерігачі розповіли про військову активність у Білорусі за добу.

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