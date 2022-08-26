Жданов назвав три варіанти дій для окупантів на півдні

Збройні сили України отримали вогневий контроль над мостами і тиловими складами на тимчасово окупованій території Херсонській області.
За словами військового експерта Олега Жданова, ситуація на півдні складається так, що контрнаступальнії дії ЗСУ не надто потрібні. Адже російське угруповання в районі Херсона заблоковане.
Про це військовий експерт розповів у коментарі "24 каналу".
Жданов наголосив, що тепер ЗСУ можуть методично примушувати окупантів або здатися, або загинути чи втекти.
"Ймовірно, на сьогодні вже немає такої потреби для ЗСУ йти в лобові атаки саме на цьому напрямку, тим паче, росіяни вже не можуть перегрупувати таку кількість своїх військових", - наголосив військовий експерт.
Як повідомлялося, протягом останнього місяця-півтора війни в Україні лінія фронту майже не рухається - лише на три-п'ять кілометрів. Військовий експерт Роман Світан каже, що стратегічна ініціатива перейшла до ЗСУ.
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