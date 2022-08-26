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Жданов назвал три варианта действий для оккупантов на юге

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Жданов назвал три варианта действий для оккупантов на юге

Фото: Associated Press

Вооруженные силы Украины получили огневой контроль над мостами и тыловыми складами на временно оккупированной территории Херсонской области.

По словам военного эксперта Олега Жданова, ситуация на юге складывается так, что контрнаступательные действия ВСУ не слишком нужны. Ведь российская группировка в районе Херсона заблокирована.

Об этом военный эксперт рассказал в комментарии "24 канала".

Жданов подчеркнул, что теперь ВСУ могут методично принуждать оккупантов либо сдаться, либо погибнуть, либо убежать.

"Вероятно, на сегодняшний день уже нет такой потребности в ВСУ идти в лобовые атаки именно на этом направлении, тем более, россияне уже не могут перегруппировать такое количество своих военных", — подчеркнул военный эксперт.

Как сообщалось, в течение последнего месяца-полтора войны   в Украине линия фронта почти не двигается – всего на три-пять километров. Военный эксперт Роман Свитан говорит, что стратегическая инициатива перешла в ВСУ.

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