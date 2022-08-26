ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам в Чернобаевке и Антоновском мосту

Украинские военные 26 августа в Херсонской области в очередной раз нанесли удары по скоплениям российских оккупантов в Чернобаевке и по Антоновскому мосту.

У оккупантов не будет ни одного дня покоя.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Сети.

"Херсонщина. Снова Чернобаевка, и снова прилеты в район Антоновского моста. Ни дня рашистам покоя не будет, выбиваем эту дрянь из нашей земли", — говорится в коротком заявлении.

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Напомним, ранее украинские военные атаковали позиции российских войск и боеприпасов в Херсонской и Николаевской областях.

Заметим, что для настройки альтернативных транспортных артерий в Херсонской области захватчики подтягивают баржи и понтоны, пытаются установить паромные переправы. Однако все это находится под огневым контролем ВСУ.

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