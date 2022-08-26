Лето 2022: рекомендации астролога на 27 августа

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В 9 часов 19 минут по Гринвичу (в 11 часов 19 минут по киевскому времени) произойдет новолуние в знаке Девы.

В это время мы превыше всего будем ценить уравновешенность в эмоциях, ясность в мыслях и порядок в делах, вещах и отношениях. Хаос будет раздражать даже тех людей, которые в другое время относятся к нему терпимо, и ради того, чтобы все стояло и лежало на своих местах, захочется устроить генеральную уборку дома, упорядочить документы – как в компьютере, так и на рабочем столе.

От событий в нашей жизни мы тоже будет ожидать объяснимости, оправданности и логики, но, поскольку это возможно далеко не всегда, необходимо проявить терпение и по возможности спокойно относиться к ситуациям, которые не являются упорядоченными и последовательными. Велика вероятность проблем с кишечником и органами малого таза, а также зрением и слухом. От хирургических операций в это время лучше отказаться – вместо пользы они принесут вред.

Также в это время планета контактов и информации, Меркурий, переходит в дипломатичный и уравновешенный знак Весов, что приведет к стремлению к справедливости, балансу и гармонии на всех уровнях и во всех жизненных сферах. Люди нуждаются в доброжелательном отношении друг к другу и общении с теми, кто может вылечить душу одним только добрым словом – это время объяснения в любви и успешных деловых переговоров. Многие будут действовать согласно принципу "слово серебро, а молчание – золото" и умалчивать о том, что – даже потенциально – может обидеть собеседника.

Негативным проявлением Меркурия в знаке Весов может стать нерешительность, склонность к манипуляциям, лицемерие и стремление закрыть глаза на существующие проблемы.

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