Літо 2022: рекомендації астрологині на 27 серпня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 9 годині 19 хвилин за Гринвічем (об 11 годині 19 хвилин за київським часом) відбудеться молодик у знаку Діви.

В цей час ми понад усе цінуватимемо врівноваженість в емоціях, ясність у думках і лад у справах, речах та стосунках. Хаос дратуватиме навіть тих людей, які зазвичай ставляться до нього терпляче, і заради того, щоб усе стояло і лежало на своїх місцях, виникне бажання влаштувати генеральне прибирання будинку, навести лад у документах – як у комп'ютері, так і на робочому столі.

Від подій у нашому житті ми теж чекатимемо на зрозумілість, виправданість і логіку, та оскільки це можливо далеко не завжди, необхідно набратися терпіння і за можливості спокійно ставитися до ситуацій, які не є впорядкованими й послідовними. Велика ймовірність проблем із кишечником та органами малого тазу, а також зором і слухом. Від хірургічних операцій у цей час краще відмовитися – замість користі вони завдадуть шкоди.

Також у цей час планета контактів та інформації, Меркурій, переходить у дипломатичний і врівноважений знак Терезів, що призведе до прагнення справедливості, балансу і гармонії на всіх рівнях та у всіх життєвих сферах. Люди потребують доброзичливого ставлення одне до одного та спілкування з тими, хто може вилікувати душу одним лише добрим словом – це час освідчення в коханні та успішних ділових переговорів. Багато хто діятиме за принципом «слово – срібло, а мовчання – золото» і замовчуватиме, що може – навіть потенційно – образити співрозмовника.

Негативним проявом Меркурія в знаку Терезів може стати нерішучість, схильність до маніпуляцій, лицемірство та прагнення заплющити очі на наявні проблеми.

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