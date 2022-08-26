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Жданов ответил, станет ли Измаил вторым Мариуполем

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Жданов ответил, станет ли Измаил вторым Мариуполем

Фото: УНИАН

Российские войска не смогут высадить свой десант ни в Одессе, ни в Бессарабии. Поэтому Измаил Одесской области не повторит судьбу Мариуполя.

Одна из причин – оккупанты боятся зайти в зону поражения противоракетного комплекса "Гарпун".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы своих подписчиков.

"Нет, не станет", – четко сказал он в ответ на вопрос – может ли стать Измаил вторым Мариуполем.

"Вообще на сегодняшний день высадка десанта и в Одессе, и в Бессарабии снята с повестки дня. Поэтому никаким способом – ни парашютным из-за уровня подготовки, ни морским: они боятся зайти в зону поражения противоракетного комплекса "Гарпун", который нам предоставила Великобритания", – объяснил Жданов.

"Не волнуйтесь, этот вопрос с повестки дня снят и Измаил никогда не станет вторым Мариуполем", – заверил военный эксперт.

Напомним, Россия держит наготове в Черном море три корабля с 18 ракетами "Калибр".

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