В Сумской области враг выпустил 82 боеприпаса в сутки

Стала известна информация об обстреле Сумщины за сутки по состоянию на 22 часа 28 августа 2022 года.

Об этом пишет глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

За день россияне обстреляли территории Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской общин.

Всего выпустили по нам 82 боеприпаса: мины и снаряды.

К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительно – без разрушений.

«Благодарю наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.

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Напомним, российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из РСЗО, убив женщину и ранив мужчину.

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