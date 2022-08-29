На Сумщині ворог випустив 82 боєприпаси за добу

Стала відома інформація щодо обстрілу Сумщини за добу станом на 22 годину 28 серпня 2022.

Про це пише очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день росіяни обстріляли території Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської громад.

Усього випустили по нам 82 боєприпасів: міни та снаряди.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Попередньо - без руйнувань.

«Дякую нашим захисникам та захисницям!Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, російські війська обстріляли населені пункти Харківської області з РСЗВ, вбивши жінку та поранивши чоловіка.

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