Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо поспешить

Энергии дня способствуют быстрому решению любых вопросов – как профессиональных, так и личных, которые уладятся стремительному и к всеобщему удовольствию. Главное, использовать каждый подвернувшийся под руку шанс и не медлить с действиями, в противном случае можно не успеть – тогда проблемы на какое-то время так и останутся нерешенными.

Сегодня, 16 сентября, поспешить необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них медлить нельзя ни в коем случае.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – знак неторопливый: они не понимают, зачем нужно спешить, если все можно сделать спокойно, неторопливо и – что немаловажно – гораздо качественнее. Надо признать, что в большинстве случаев они оказываются правы, но сегодня представителям знака придется изменить своим принципам – если они хотят сдать работу вовремя, нужно поторопиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, особенно если речь будет идти о мужской части представителей знака, необходимо поторопиться с признанием в любви. Они и так довольно давно тянут время, чем вполне могут воспользоваться менее нерешительные соперники, которые, как принято говорить в таких случаях, обойдут их на повороте. В таком случае о счастливом будущем с этим человеком придется забыть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, которые вечно спешат, стараясь успеть везде и всюду, сегодня, как назло, захочется немного полениться: подольше поспать, помедленнее собраться, чтобы отправиться по делам. И – совершенно напрасно, поскольку важный – и, что немаловажно, финансово очень выгодный – профессиональный шанс могут перехватить более прыткие конкуренты.

Читайте также: