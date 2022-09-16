Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо поспешить

Энергии дня способствуют быстрому решению любых вопросов – как профессиональных, так и личных, которые уладятся стремительному и к всеобщему удовольствию. Главное, использовать каждый подвернувшийся под руку шанс и не медлить с действиями, в противном случае можно не успеть – тогда проблемы на какое-то время так и останутся нерешенными.
Сегодня, 16 сентября, поспешить необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них медлить нельзя ни в коем случае.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцы – знак неторопливый: они не понимают, зачем нужно спешить, если все можно сделать спокойно, неторопливо и – что немаловажно – гораздо качественнее. Надо признать, что в большинстве случаев они оказываются правы, но сегодня представителям знака придется изменить своим принципам – если они хотят сдать работу вовремя, нужно поторопиться.
Лев (23.07 – 21.08)
Львам, особенно если речь будет идти о мужской части представителей знака, необходимо поторопиться с признанием в любви. Они и так довольно давно тянут время, чем вполне могут воспользоваться менее нерешительные соперники, которые, как принято говорить в таких случаях, обойдут их на повороте. В таком случае о счастливом будущем с этим человеком придется забыть.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам, которые вечно спешат, стараясь успеть везде и всюду, сегодня, как назло, захочется немного полениться: подольше поспать, помедленнее собраться, чтобы отправиться по делам. И – совершенно напрасно, поскольку важный – и, что немаловажно, финансово очень выгодный – профессиональный шанс могут перехватить более прыткие конкуренты.
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