Астрологический прогноз на 16 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел и принятия серьезных решений – первые окажутся на редкость успешными, а вторые – безошибочными. Также можно совершать сделки и подписывать договоры, которые в самом скором времени принесут солидные дивиденды.
Символ дня: табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: время благоприятно для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: циркон, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, но могут и затянуться, а заодно и "обрасти" осложнениями, если вовремя не обратиться к врачу.
Сны дня: сны нынешних ночей неинформативны и не несут никакой смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Афоризм дня: "Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия" (Бенджамин Дизраэли).
Геометрическая фигура дня: вертикально вытянутый прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Асфэр – устраняет любую несправедливость.
Магия и мистика дня: время благоприятно для домашней магии – особенно это касается ритуалов, которые помогают закрыть дорогу в дом недоброжелательно настроенным людям.
Табу дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень – жирной и жареной пищи, алкоголя, лекарств.
Читайте также:
- Чарльз III – король-садовод: астролог рассказал, каким будет правление преемника Елизаветы II
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 12-18 сентября 2022 года
- Ретроградный Меркурий 10 сентября - 2 октября 2022: что нас ждет в это время
- Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: день, кода появится желание жить и работать