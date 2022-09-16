Астрологический прогноз на 16 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел и принятия серьезных решений – первые окажутся на редкость успешными, а вторые – безошибочными. Также можно совершать сделки и подписывать договоры, которые в самом скором времени принесут солидные дивиденды.

Символ дня: табун лошадей.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: время благоприятно для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: циркон, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, но могут и затянуться, а заодно и "обрасти" осложнениями, если вовремя не обратиться к врачу.

Сны дня: сны нынешних ночей неинформативны и не несут никакой смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания.

Афоризм дня: "Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия" (Бенджамин Дизраэли).

Геометрическая фигура дня: вертикально вытянутый прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Асфэр – устраняет любую несправедливость.

Магия и мистика дня: время благоприятно для домашней магии – особенно это касается ритуалов, которые помогают закрыть дорогу в дом недоброжелательно настроенным людям.

Табу дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень – жирной и жареной пищи, алкоголя, лекарств.

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