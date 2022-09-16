Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 16 сентября

Дата публикации
Просмотры
233
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 16 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел и принятия серьезных решений – первые окажутся на редкость успешными, а вторые – безошибочными. Также можно совершать сделки и подписывать договоры, которые в самом скором времени принесут солидные дивиденды. 

Символ дня: табун лошадей. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: время благоприятно для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: циркон, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: печень, кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, но могут и затянуться, а заодно и "обрасти" осложнениями, если вовремя не обратиться к врачу.     

Сны дня: сны нынешних ночей неинформативны и не несут никакой смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания. 

Афоризм дня: "Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия" (Бенджамин Дизраэли). 

Геометрическая фигура дня: вертикально вытянутый прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Асфэр – устраняет любую несправедливость. 

Магия и мистика дня: время благоприятно для домашней магии – особенно это касается ритуалов, которые помогают закрыть дорогу в дом недоброжелательно настроенным людям. 

Табу дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень – жирной и жареной пищи, алкоголя, лекарств.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация