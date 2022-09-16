Астрологічний прогноз на 16 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку важливих справ і прийняття серйозних рішень – перші виявляться надзвичайно успішними, а другі – безпомилковими. Також можна здійснювати угоди та підписувати договори, які незабаром принесуть вагомі дивіденди.

Символ дня: табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: час сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: ліловий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: циркон, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися в цей час, мають легкий перебіг, проте можуть і затягнутися та водночас "обрости" ускладненнями, якщо вчасно не звернутися до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі неінформативні і не несуть жодного смислового навантаження, тож не варто звертати на них уваги.

Афоризм дня: "Дії не завжди приносять щастя, але не буває щастя без дії" (Бенджамін Дізраелі).

Геометрична фігура дня: вертикально витягнутий прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Асфер – усуває будь-яку несправедливість.

Магія та містика дня: час сприятливий для домашньої магії – особливо це стосується ритуалів, які допомагають закрити дорогу в дім недоброзичливо налаштованим людям.

Табу дня: необхідно уникати всього, що може негативно вплинути на печінку – жирної та смаженої їжі, алкоголю, ліків.

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