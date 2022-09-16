Росіяни вночі обстріляли Харків: вибух стався біля житлового будинку

Після вибуху російської ракети у Харкові загорілася автівка біля будинку в Слобідському районі міста.

У ніч проти п’ятниці, 16 вересня, у Харкові прогриміли вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Попередню інформацію про наслідки обстрілу повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, "приліт" російської ракети був у Слобідському районі міста.

“Поруч із житловим будинком. За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації”, - написав харківський мер у своєму Telegram-каналі.

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

Нагадаємо, увечері в четвер, 15 вересня, з російських кораблів у Чорному морі окупанти випустили ракету "Калібр". В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що сили протиповітряної оборони знищили ворожий снаряд у повітрі.

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