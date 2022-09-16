Мер Мелітополя повідомив про "гарячу" ніч та дим над базою окупантів

У місті було чути вибухи.

Над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий чорний дим.

Про це 16 вересня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів. Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. Подробиці уточнюємо", - написа він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: