Мер Мелітополя повідомив про "гарячу" ніч та дим над базою окупантів

У місті було чути вибухи.
Над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий чорний дим.
Про це 16 вересня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.
"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів. Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. Подробиці уточнюємо", - написа він.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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