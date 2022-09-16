Гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше постичь свою идентичность.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 сентября 2022 года рассказывает, что Ракам следует понять, что они хотят на самом деле, а Рыбам – признаться в своих чувствах.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 сентября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Вовсю двигайтесь вперед. Найдите в себе уверенность. На работе закатайте рукава.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите партнеров. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе проявите терпимость.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. В отношениях вы можете быть слишком жесткими. На работе ведите себя достойно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Поймите, что вы хотите. В любви пройдите проверку финансами, а на работе действуйте более активно.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Десятка мечей"
Вы упали и подняться будет тяжело. На работе попытайтесь избегать врагов. В отношениях вам могут причинить боль.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз кубков"
Вас переполняют эмоции. Уравновесьте отношения. На работе смело двигайтесь вперед.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз мечей"
Пробивайте себе путь вашим разумом. В отношениях не стоит оскорблять вторую половинку словами.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не сводите все к быту. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе не плывите по течению.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все течет. Все меняется. В любви выбирайте путь, который ощущаете сердцем. На работе не ищите лёгких дорог.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие успехи и победы. Ищите единомышленников. На работе не забывайте об отдыхе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе все складываются как нельзя лучше. На работе попробуйте начать новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король кубков"
Следует признаться хотя бы себе, что вы хотите от отношений. На работе ожидайте результата. А в отношениях – на сюрпризы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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