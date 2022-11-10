Республіканець закликав Байдена передати Україні всю необхідну зброю

Заступник голови Комітету із закордонних справ Палати представників республіканець Майкл Маккол закликав американського президента Джо Байдена передати Києву озброєння.

Про це повідомляє сайт Комітету нижньої палати американського Конгресу.

Маккол зробив свою заяву на тлі того, що агресорка Росія ухвалила рішення про відведення військ з Херсона на лівий берег. За його словами, такі дії ворожої армії демонструють ефективне використання ЗСУ наданої їм зброї. Втім, озброєння потрібно ще більше. Саме з ним Україна здатна перемогти агресора, наголосив Майкл Маккол.

"Відступ Росії з Херсона підтверджує те, що я і багато моїх колег підкреслювали протягом декількох місяців: маючи належне озброєння, Україна може перемогти російські сили і ще більше викрити абсурдність спроб Путіна анексувати Херсон і ще три області", – підкреслив Маккол.

За його словами, адміністрації Байдена давно настав надати Києву всю необхідну зброю, зокрема ракети ATACMS більшої дальності.

Республіканець наголошує, що це необхідно, щоб у Кремлі зрозуміли: вони не можуть виграти агресивну нічим не спровоковану війну проти України.

Відведення військ РФ з Херсона

У Москві вирішили відводити свою армію Херсона на лівий берег. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що такими діями Росія намагається затримати ЗСУ, а не повністю зупинити український контрнаступ.