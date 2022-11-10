Як зима вплине на війну в Україні: прогноз військового

Взимку і російська, і українська армії будуть більше зосереджені на артилерійських ударах, ніж на наземних.

Колишній військовий Френк Ледвідж вважає, що взимку і ЗСУ, і російській армії важке буде воювати.

Про перспективи розвитку російсько-української війни взимку він пише в колонці на The Guardian

Крім того, що взимку багато шляхів в Україні стають непрохідними через багнюку, на можливість ведення бойових дій впливають і інші кліматичні чинники. Голі дерева ускладнюють маскування від безпілотників, а скупчення хмар створюють перешкоди для повітряної розвідки.

"Вкупі ці чинники означатимуть значне уповільнення наступу, і ЗСУ, які покладалися на швидкість і елемент несподіванки, значно втратять темп", - пише він.

Паралельно Росія, схоже, після призначення Сергія Суровікіна покращила свою досі "хаотичну організацію". Нова тактика атак на цивільну інфраструктуру є послідовною і має на меті зменшити волю українців до боротьби. Інша справа, що у випадку з Україною ця тактика може призвести до зворотного результату.

На Херсонщині Ледвідж прогнозував відхід росіян на лівий берег Дніпра, що перетворює річку на оборонний ресурс для РФ. Ймовірно, росіяни перестануть наступати, а лінія фронту стабілізується, вважає експерт.

"Тож росіяни окопуватимуться й намагатимуться втримати позиції, по яких Україна битиме з артилерії та ракетних систем, наданих Заходом", - додав він.

Раніше Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що взимку війна трохи стихне.

"Це теж логічно, тому що взимку будуть проблеми фізико-географічні, як кажуть. Нас ще чекає зима така, більш-менш тепла, тому ґрунт буде в'язкий, і в принципі уже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладниться з початком суцільних дощів", - сказав він.

В американській розвідці вважають, що українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо вони зможуть продовжити свій наступ на півдні та північному сході до того, як зима змусить армії зробити паузу та перегрупуватися.

Війна після війни: українцям доведеться боротися після перемоги над Росією

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