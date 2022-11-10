Блекаут в Украине: возможен ли он и при каких условиях

В компании Yasno объяснили, есть ли угроза полного обесточивания в Украине.

Сейчас в Украине нет предпосылок для блекаута, но он все же возможен.

Об этом заявил Сергей Коваленко – генеральный директор энергетической компании YASNO, входящей в группу ДТЭК.

"Он возможен. Но достичь полного блекаута в Украине бешеному соседу будет непросто. Для этого нужно будет разбомбить либо всю генерацию, либо всю инфраструктуру сетей – а это сотни энергетических объектов по всей стране. С нашими ВСУ и ПВО это почти невозможно. На мой взгляд, для блекаута сейчас нет предпосылок, а вот со стабилизационными отключениями нам еще придется жить. Поэтому смотрим за обстрелами", — отметил он.

Также Коваленко призвал украинцев экономить электроэнергию, ведь так "мы сможем еще быстрее вернуться к нормальной жизни".

Отметим, блекаут – это авария в энергосистеме. Как объяснили в ДТЭК, блекаут может произойти только тогда, когда автоматика без предупреждения будет выключать систему из-за критической перегрузки и критического несовпадения спроса электроэнергии на ее предложение. В этом случае срабатывает автоматика и отсоединяет потребителей от сети, чтобы она не перегорела.

Обесточение в Украине

В Пентагоне заявили, что США и страны-партнеры помогут Украине справиться с блекаутами.

В Верховной Раде обещают, что ситуация с электроэнергией должна улучшиться до конца текущей недели, 13 ноября, или в начале следующей. По словам главы комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, продолжительность отключений уже уменьшилась.

В четверг, 10 ноября, по всей Украине будут применяться плановые стабилизационные отключения света. Однако самый большой объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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