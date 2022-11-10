Мэр Кременчуга допустил эвакуацию горожан: куда и как будут вывозить людей

В случае эвакуации, в "хабы" людей будут свозить специальные автобусы.

Мэр Кременчуга Полтавской области Виталий Малецкий заявил, что в городе может быть объявлена добровольная эвакуация людей при попадании российских ракет в теплосети и при отсутствии тепла.

Такое заявление городской глава сделал 9 ноября на встрече с педагогами одной из местных гимназий, пишет "Кременчугская газета".

По его словам, добровольная эвакуация жителей Кременчуга возможна, если будут прилеты в теплосети и котельные города и при отсутствии отопления.

Малецкий уточнил, что в таком случае будет организована специальная автобусная разводка людей.

Он уточнил, что горожан могут временно размещать в "хабах", которые разместятся в больницах и других коммунальных заведениях, где есть индивидуальное отопление.

Обстрелы Кременчуга

Кременчуг уже не раз становился целью РФ. Весной войска РФ разбомбили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

А на Пасху, 24 апреля, оккупационная армия выпустила по городу 9 ракет. В результате обстрела были попадания в инфраструктуру города, погиб один человек, семеро получили ранения.

Еще один циничный и кровавый обстрел РФ произошел 27 июня, когда враг ударил по "ТЦ Амстор", в котором на тот момент было много посетителей. Все были гражданскими. Никакой техники или военных там не было.

К сожалению, во время террористической атаки РФ на "Амстор" погибли 20 человек и по меньшей мере 59 получили ранения.

После этого россияне продолжили атаки на город, где регулярно фиксировали и "Шахеды" и ракеты, направленные РФ на критическую инфраструктуру. Так, 9 октября украинская ПВО сбила несколько дронов, которыми россияне пытались атаковать город Кременчуг.

Уже 10 октября армия РФ трижды нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Кременчугского района.

Мэр Виталий Малецкий 2 ноября также сообщал о работе ПВО над Кременчугом.

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