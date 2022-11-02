Мэр Кременчуга сообщил о работе ПВО над городом

Жителей города просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги
Над Кременчугом Полтавской области работают украинские силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил городской голова Виталий Малецкий.
"Были зафиксированы вражеские объекты над Кременчугом! Работает ПВО!" – сообщил мэр.
Кроме того, он призвал местных жителей находиться в укрытиях, поскольку в городе и области идет воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в Днепре поздно вечером вторника, 1 ноября, слышны звуки взрывов. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
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