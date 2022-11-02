Мер Кременчука повідомив про роботу ППО над містом

Містян просять залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги

Над Кременчуком на Полтавщині працюють українські сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

"Були зафіксовані ворожі об’єкти над Кременчуком! Працює ППО!" - повідомив мер.

Крім того, він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, оскільки у місті та області триває повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пізно ввечері вівторка, 1 листопада, чутно звуки вибухів. Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.