Мер Кременчука повідомив про роботу ППО над містом

Містян просять залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги
Над Кременчуком на Полтавщині працюють українські сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
"Були зафіксовані ворожі об’єкти над Кременчуком! Працює ППО!" - повідомив мер.
Крім того, він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, оскільки у місті та області триває повітряна тривога.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пізно ввечері вівторка, 1 листопада, чутно звуки вибухів. Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
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