У Києві та семи областях триває відключення світла: деталі

У суботу, 12 листопада, введено в дію графіки погодинних відключень - 00:00- 24:00 - у дев'яти регіонах: у Києві та семи областях України.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що діятимуть планові відключення:

Київ,

Київська область,

Чернігівська область,

Черкаська область,

Житомирська область,

Сумська область,

Харківська область,

Полтавській область.

У інших областях України відключення не прогнозуються, наголошують в "Укренерго".

"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - наголошують у компанії.

Відключення світла в Україні

В Україні ввели стабілізаційні відключення світла через ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Діють два режими відключень - плановий та аварійний. Перший ввдять за заздалегідь спланованими графіками, а аварійні відключення неможливо передбачити.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже, якщо не буде ракетних ударів, то віялові відключення триватимуть 2-3 тижні. Втім, він прогнозує відключення, але не такі часті.

Тим часом у Верховній Раді висловили спживання, що вже від початку наступного тижня, від 14 листопада, ситуація з електроенергією в Україні має значно покращитися. У парламенті кажуть, що тривалість відключень вже зменшилася.

В "Укренерго" прогнозуюь, що зима в Україні буде надважкою. Адже енергосистема країни стала ціллю для російського ворога. Об'єкти енергетики вже неодноразово атакувала армія РФ.

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