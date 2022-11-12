У Києві та семи областях триває відключення світла: деталі

Зокрема, обмеження споживання необхідні, аби зменшити навантаження на електромережі.
У суботу, 12 листопада, введено в дію графіки погодинних відключень - 00:00- 24:00 - у дев'яти регіонах: у Києві та семи областях України.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
Зазначається, що діятимуть планові відключення:
- Київ,
- Київська область,
- Чернігівська область,
- Черкаська область,
- Житомирська область,
- Сумська область,
- Харківська область,
- Полтавській область.
У інших областях України відключення не прогнозуються, наголошують в "Укренерго".
"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - наголошують у компанії.
Відключення світла в Україні
В Україні ввели стабілізаційні відключення світла через ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Діють два режими відключень - плановий та аварійний. Перший ввдять за заздалегідь спланованими графіками, а аварійні відключення неможливо передбачити.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже, якщо не буде ракетних ударів, то віялові відключення триватимуть 2-3 тижні. Втім, він прогнозує відключення, але не такі часті.
Тим часом у Верховній Раді висловили спживання, що вже від початку наступного тижня, від 14 листопада, ситуація з електроенергією в Україні має значно покращитися. У парламенті кажуть, що тривалість відключень вже зменшилася.
В "Укренерго" прогнозуюь, що зима в Україні буде надважкою. Адже енергосистема країни стала ціллю для російського ворога. Об'єкти енергетики вже неодноразово атакувала армія РФ.
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