В Киеве и семи областях продолжается отключение света: детали

В частности, ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на электросети.

В субботу, 12 ноября, введены в действие графики почасовых отключений — 00:00-24:00 — в девяти регионах: в Киеве и семи областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что будут действовать плановые отключения:

Киев,

Киевская область,

Черниговская область,

Черкасская область,

Житомирская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Полтавская область.

В других областях Украины отключения не прогнозируются, отмечают в "Укрэнерго".

"Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", — отмечают в компании.

Отключение света в Украине

В Украине ввели стабилизационные отключения света из-за вражеских атак на объекты критической инфраструктуры. Действуют два режима отключений – плановый и аварийный. Первый вводят по заранее спланированным графикам, а аварийные отключения невозможно предусмотреть.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит, что если не будет ракетных ударов, то веерные отключения будут продолжаться 2-3 недели. Впрочем, он прогнозирует отключения, но не столь часты.

Между тем, в Верховной Раде выразили потребление, что уже с начала следующей недели, от 14 ноября, ситуация с электроэнергией в Украине должна значительно улучшиться. В парламенте говорят, что продолжительность отключений уже снизилась.

В "Укрэнерго" прогнозируют, что зима в Украине будет сверхтяжелой. Ведь энергосистема страны стала целью российского врага. Объекты энергетики уже не раз атаковала армия РФ.

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