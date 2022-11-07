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"Ядерні ігри" не допоможуть РФ всадити Україну за стіл переговорів - ISW

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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"Ядерні ігри" не допоможуть РФ всадити Україну за стіл переговорів - ISW

Фото: Associated Press

Погрози РФ ядерною зброєю не впливають на політичну та громадську волю України та українців.

"Ядерні ігри" Москви не допоможуть всадити Україну за стіл переговорів з РФ і не впливають на громадську волю українців.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками експертів Інституту, РФ може продовжувати проводити "ядерні ігри", щоб натиснути на США та союзників аби ті вплинули на Україну і змусили Київ до переговорів, а застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним.

Тим не менш, ядерні погрози Путіна не змогли підірвати політичну та громадську волю України продовжувати протистояти російському вторгненню.

Нагадаємо, що очільники МЗС країн-членів G7 закликали РФ припинити ядерну риторику та відкинули звинувачення Москви на адресу Києва про "брудну бомбу".

У Білому домі повідомили про відсутність ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Слід додати, що Україна відмовилася вести переговори з РФ, допоки її президентом є Путін.

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Дата публікації
Перегляди
618
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