"Ядерні ігри" не допоможуть РФ всадити Україну за стіл переговорів - ISW

Погрози РФ ядерною зброєю не впливають на політичну та громадську волю України та українців.

"Ядерні ігри" Москви не допоможуть всадити Україну за стіл переговорів з РФ і не впливають на громадську волю українців.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

Також читайте Патріарх Кирило у головному храмі Росгвардії натякнув на застосування ядерної доктрини РФ

За оцінками експертів Інституту, РФ може продовжувати проводити "ядерні ігри", щоб натиснути на США та союзників аби ті вплинули на Україну і змусили Київ до переговорів, а застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним.

Тим не менш, ядерні погрози Путіна не змогли підірвати політичну та громадську волю України продовжувати протистояти російському вторгненню.

Нагадаємо, що очільники МЗС країн-членів G7 закликали РФ припинити ядерну риторику та відкинули звинувачення Москви на адресу Києва про "брудну бомбу".

У Білому домі повідомили про відсутність ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Слід додати, що Україна відмовилася вести переговори з РФ, допоки її президентом є Путін.