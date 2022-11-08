В РФ у Воронежі "накрився" крематорій: полагодити піч не можуть через санкції

У російському Воронежі через санкції не можуть полагодити піч крематорію.

У Росії у Воронежі місцевий крематорій зупинив роботу через санкції.

Про це повідомляє NEXTA live.

Зазначається, що у Воронежі зупинив роботу місцевий крематорій. У закладі вийшла з ладу піч спалювання.

Полагодити її роботу російські фахівці не можуть. Все через те, що піч крематорію виготовлена в Чехії, запчастини імпортні, а через санкції закупити їх не можуть.

Нагадаємо, що РФ почала втрачати покупців зброї, ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Дії Росії на полі бою підірвали її репутацію як військової держави.

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