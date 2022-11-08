В РФ у Воронежі "накрився" крематорій: полагодити піч не можуть через санкції

У російському Воронежі через санкції не можуть полагодити піч крематорію.
У Росії у Воронежі місцевий крематорій зупинив роботу через санкції.
Про це повідомляє NEXTA live.
Зазначається, що у Воронежі зупинив роботу місцевий крематорій. У закладі вийшла з ладу піч спалювання.
Полагодити її роботу російські фахівці не можуть. Все через те, що піч крематорію виготовлена в Чехії, запчастини імпортні, а через санкції закупити їх не можуть.
Нагадаємо, що РФ почала втрачати покупців зброї, ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Дії Росії на полі бою підірвали її репутацію як військової держави.
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