В РФ в Воронеже "накрылся" крематорий: починить печь не могут из-за санкций

В российском Воронеже из-за санкций не могут починить печь крематория.

В России в Воронеже местный крематорий остановил работу из-за санкций.

Об этом сообщает NEXTA Live.

Отмечается, что в Воронеже остановил работу местный крематорий. В учреждении вышла из строя печь сжигания.

Починить ее работу российские специалисты затрудняются. Все потому, что печь крематория изготовлена в Чехии, запчасти импортные, а из-за санкций закупить их не могут.

Напомним, что РФ начала терять покупателей оружия еще до полномасштабного вторжения в Украину. Действия России в поле боя взорвали ее репутацию как военного государства.

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