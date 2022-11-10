Окупантів з Херсона можуть перекинути на Донбас: експерт попередив про велику проблему для ЗСУ

Для українських військ дуже важливо розбити російських загарбників на виході з Херсона в районі мостів.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан повідомив, що Росія може перекинути свої війська, що виходять зараз із Херсонщини, у район Донбасу.

Про це Світан сказав у ефірі телемарафону.

"Якщо ми випустимо російські війська з правого берега на лівий у повному складі, щонайменше не переполовинивши їх на відході, тобто в точках виходу – це Антонівські мости, це певні системи переправ і той самий Каховський міст… Тобто якщо ми завдамо їм бойового ураження на виході, то ці війська у повному складі будуть перекинуті у район Донбасу. Оскільки основне завдання, яке зараз стоїть перед російськими військами, – так звана деокупація від українських військ Донецької області", – пояснив військовий експерт.

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За його оцінками, йдеться про приблизно два ворожі корпуси, а близько 30 тис. людей, які дуже посилять угруповання російських військ у районі Донбасу.

"Ми не так можемо вільно почуватися по знищенню російських військ, як на правому березі Херсона. Там працює і наша авіація на правому березі, вибита ППО (ворожа – ред.), і херсонське угруповання саме-собою перебуває у так званому котлі, в оперативному оточенні. А от, якщо вони вже зайдуть з боку Росії і в районі Донбасу посилять своє бойове ураження, якого вони можуть завдати нашим військам, то це становитиме для нас дуже велику проблему саме на Донбасі", – попередив полковник запасу.

Він також вказав на суть цієї проблеми.

"Ми не зможемо там працювати через те, що там російська система ППО досі доволі розвинена, туди не підходить наша авіація. І логістичні ланцюжки по постачаннях російських засобів у район Донбасу набагато коротші і швидші, тому там дуже складно буде з тим угрупованням боротися", – пояснив Світан.

Водночас він повідомив, що в ЗСУ є можливість запобігти таким планам ворога.

"Ми повинні розбити їх на виході у районі мостів. Тобто перед мостами, коли вони готуються переходити з правого на лівий берег, ми повинні їх знищувати. Звісно – знищувати фронтально, уздовж усієї лінії фронту на правому березі", – резюмував експерт.

Нагадаємо, російські війська відходять з Херсонщини під натиском ЗСУ, а також тому, що опинилися перед загрозою оточення.

Від початку жовтня до моменту станом на ранок 10 листопада українські війська звільнили 41 населений пункт на Херсонському напрямку.

Протягом 10 листопада було звільнено ще низку населених пунктів як на Херсонщині, так і на Миколаївщині. Проте офіційно про це мають повідомити у Генштабі ЗСУ.

Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марка Міллі повідомив, що Штати фіксують ознаки втечі окупантів з Херсона, і цей процес може тривати від кількох днів до тижнів.

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