Після деокупації Херсона ЗСУ візьмуть під вогневий контроль дороги до Криму – FT

Українські війська зможуть бити по дорогах, які використовуються окупантами як лінії постачання сил, зброї й техніки.

Після звільнення Херсона ЗСУ зможуть взяти під вогневий контроль три важливі дороги, зокрема до окупованого Криму, звідки російські війська постачають техніку та боєприпаси.

Про це повідомляє Financial Times.

У матеріалі вказано, що втрата окупантами Херсона призведе до того, що три важливі дороги, які пролягають сухопутним мостом, та низка ворожих логістичних об'єктів і складів боєприпасів будуть у зоні досяжності наданих Заходом високоточних ракетних систем ЗСУ.

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"Це створить загрозу для критично важливого маршруту постачання, який підживлює військові зусилля Росії з півострова", – зазначили автори статті.

Радник міністра оборони України Сергій Кузан повідомив виданню, що Херсонщина є "стратегічно важливою з військового погляду, оскільки вона дає ЗСУ вогневий контроль над дорогами з Криму, які використовуються росіянами як лінії постачання".

У матеріалі зазначається, що Росія може перекинути більше сил на південь України для захисту підступів до Криму.

Журналісти нагадали, що Крим – найзначніша військова перемога президента РФ Володимира Путіна за понад 20 років правління, тож він не погодиться відступити з півострова.

Нагадаємо, ЗСУ активно звільняють від російських окупантів Херсонську та Миколаївську області, а загарбники заявляють, що "відходять" від правобережжя. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний, від 1 жовтня на Херсонському напрямку вдалося звільнити 41 населений пункт.

Експерт Олександр Коваленко прогнозує, що весь процес просування ЗСУ та втеча росіян на Херсонщині може зайняти від одного до двох тижнів. Всю правобережну частину області українські сили, ймовірно, звільнять до кінця листопада чи до початку грудня.

Водночас напередодні стало відомо, що російські окупанти почали рити окопи на півночі Криму, і про це свідчать супутникові фото.

Інформацію про окопи підтвердив і радник Офісу президента Олексій Арестович, проте запевнив, що це росіянам не допоможе і вони втечуть з Криму, як і з решти територій.

Новини ТСН 19:30 за 9 листопада 2022 року

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