Кадиров, лежачи на дивані, мріє померти на війні в Україні (відео)

Чеченський диктатор заявив, що хотів би, щоб і його діти також загинули на “священній війні”.

Лідер російської Чечні Рамзан Кадиров не втомлюється знімати “воєнні” відео. Цього разу, розвалившись на дивані, “Дон-дон” закликав “братів-мусульман” воювати в Україні із “сатаністами та фашистами”.

Опубліковане Кадировим у своєму Telegram-каналі відео розійшлося у соцмережах із в’їдливими коментарями про чергове загострення його психічних розладів.

“Ну чого ви сидите?” - звернувся до глядачів Кадиров, напівлежачи на дивані.

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З примруженими очима та безперестанку вживаючи слово-паразит “дон” російський генерал-полковник зробив дивний заклик до “священної війни”: “Давай, збирайся, формуй батальйони, дон! Я тебе забезпечу, я тебе одягну, я тебе озброю, дон! Ви повинні боротися, ви повинні відстоювати інтереси нашого улюбленого пророка, Корану, дон, держави, суверенітету. Хто ж ти, дон, якщо сьогодні не станеш на шлях боротьби з цими сатаністами і фашистами”.

Потім "Дон-дон" ще кілька разів повторив “мантру” про "священну війну" і заявив, що “мріє загинути на цій війні і щоб діти його також загинули”.

“Чи може хтось уже допомогти йому здійснити його мрію?”, - поцікавилися в опозиційному білоруському виданні Nexta.

Kadyrov again has an aggravation of his mental disorders



This time Don Don calls on all Muslims and Caucasians, to go to a "holy war". Don added that he "dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too."



Can someone already help him fulfill his dream? pic.twitter.com/jxqnPBny9f — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

Нагадаємо, нещодавно голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у його республіці продовжуватиметься мобілізація.

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