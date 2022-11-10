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Кадиров, лежачи на дивані, мріє померти на війні в Україні (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1504
Час на прочитання
2 хв
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Кадиров, лежачи на дивані, мріє померти на війні в Україні (відео)

Фото: скриншот з відео

Чеченський диктатор заявив, що хотів би, щоб і його діти також загинули на “священній війні”.

Лідер російської Чечні Рамзан Кадиров не втомлюється знімати “воєнні” відео. Цього разу, розвалившись на дивані, “Дон-дон” закликав “братів-мусульман” воювати в Україні із “сатаністами та фашистами”.

Опубліковане Кадировим у своєму Telegram-каналі відео розійшлося у соцмережах із в’їдливими коментарями про чергове загострення його психічних розладів.

“Ну чого ви сидите?” - звернувся до глядачів Кадиров, напівлежачи на дивані.  

З примруженими очима та безперестанку вживаючи слово-паразит “дон” російський генерал-полковник зробив дивний заклик до “священної війни”: “Давай, збирайся, формуй батальйони, дон! Я тебе забезпечу, я тебе одягну, я тебе озброю, дон! Ви повинні боротися, ви повинні відстоювати інтереси нашого улюбленого пророка, Корану, дон, держави, суверенітету. Хто ж ти, дон, якщо сьогодні не станеш на шлях боротьби з цими сатаністами і фашистами”.

Потім "Дон-дон" ще кілька разів повторив “мантру” про "священну війну" і заявив, що “мріє загинути на цій війні і щоб діти його також загинули”.

“Чи може хтось уже допомогти йому здійснити його мрію?”, - поцікавилися в опозиційному білоруському виданні Nexta.

Нагадаємо, нещодавно голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у його республіці продовжуватиметься мобілізація.

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Дата публікації
Перегляди
1504
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