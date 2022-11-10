Кадыров, лежа на диване, мечтает умереть на войне в Украине (видео)

Чеченский диктатор заявил, что хотел бы, чтобы его дети также погибли на "священной войне".

Лидер российской Чечни Рамзан Кадыров не устает снимать "военные" видео. На этот раз, развалившись на диване, "Дон-дон" призвал "братьев-мусульман" воевать в Украине с "сатанистами и фашистами".

Опубликованное Кадыровым в своем Telegram-канале видео разошлось в соцсетях с язвительными комментариями об очередном обострении его психических расстройств.

"Ну чего вы сидите?" – обратился к зрителям Кадыров, полулежа на диване.

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С прищуренными глазами и непрестанно употребляя слово-паразит "дон" российский генерал-полковник сделал странный призыв к "священной войне": "Давай, собирайся, формируй батальоны, дон!" Я тебя обеспечу, я тебя одену, я тебя вооружу, дон! Вы должны сражаться, вы должны отстаивать интересы нашего любимого пророка, Корана, дон, государства, суверенитета. Кто ты, дон, если сегодня не станешь на путь борьбы с этими сатанистами и фашистами”.

Затем "Дон-дон" еще несколько раз повторил "мантру" о "священной войне" и заявил, что "мечтает погибнуть на этой войне и чтобы дети его тоже погибли".

"Может ли кто-то помочь ему осуществить его мечту?", — поинтересовались в оппозиционном белорусском издании Nexta.

Kadyrov again ha aggravation of his mental disorders



Это время don don calls on all muslims and kaucasians, go to a "holy war". Don added that he "dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too."



Can someone already help him fulfill его Dream? pic.twitter.com/jxqnPBny9f — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

Напомним, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике будет продолжаться мобилизация.

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