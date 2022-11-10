Россия готовит испытание торпеды с ядерным зарядом – CNN

В США заметили, что первая попытка проведения испытаний не имела успеха.

США наблюдали за российскими военно-морскими судами, которые в последние недели готовились к возможному испытанию новой торпеды с ядерным зарядом.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию американского чиновника на условиях анонимности.

Отмечается, что среди кораблей, участвовавших в подготовке ядерного испытания, была подлодка К-329 "Белгород", которую может запускать беспилотные подводные аппараты, включая торпеду "Посейдон".

В течение последней недели США зафиксировали выход российских судов из полигона в Северном Ледовитом океане и их возвращение в порт без проведения испытаний. Американская разведка считает, что это может свидетельствовать о технических трудностях россиян.

На прошлой неделе было замечено, как суда покидают зону полигона в Северном Ледовитом океане и направляются обратно в порт, не проведя испытания. В США считают, что россияне могли столкнуться с техническими трудностями.

"Это можно рассматривать как часть общей картины и недавней военной практики России, которая отправила плохо подготовленные и недостаточно оснащенные войска в Украину. Военная промышленность России переживает тяжелые времена, и мы также видим, что западные санкции в отношении высокотехнологичных военных товаров имеют эффект и должны быть продлены ", – считает чиновник.

В США не исключают возможности, что РФ во второй раз попытается опробовать торпеду, но отмечают, что воды в районе в скором времени начнут покрываться льдом, что ограничит временное окно проведения такой операции.

Торпеда "Посейдон" – это беспилотный подводный аппарат, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Ядерная силовая установка придает "Посейдону" практически безграничную дальность полета. Американские чиновники ранее указывали, что главная цель "Посейдона" – вызвать масштабное ядерное цунами, предназначенное для затопления и облучения прибрежных городов США.

Ядерные угрозы России

В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировка атомными бомбами японских городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировали, что "не нужно атаковать крупные города для того, чтобы победить". В дипломатических кругах Франции эти слова Путина восприняли как намек на возможное применение тактического ядерного оружия.

Между тем, Daily Express сообщило, что Путин готовится к испытанию межконтинентальной ядерной ракеты "Сатана-2".

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес предупредил, что если президент России Владимир Путин решится применить ядерное оружие против Украины, США уничтожат "большую часть российских военных возможностей".