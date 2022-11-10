Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом – CNN

У США помітили, що перша спроба проведення випробувань не мала успіху.

США спостерігали за російськими військово-морськими суднами, які протягом останніх тижнів готувалися до можливого випробування нової торпеди з ядерним зарядом.

Про це пише CNN, посилаючись на інформацію американського посадовця на умовах анонімності.

Зазначається, що серед кораблів, які брали участь у підготовці ядерного випробування, був підводний човен К-329 "Білгород", який може запускати безпілотні підводні апарати, включно з торпедою "Посейдон".

Протягом останнього тижня США зафіксували вихід російських суден з полігону в Північному Льодовитому океані та їхнє повернення до порту без проведення випробувань. Американська розвідка вважає, що це може свідчити про технічні труднощі росіян.

Минулого тижня було помічено, як судна залишають зону полігону в Північному Льодовитому океані та прямують назад у порт, не провівши випробування. У США вважають, що росіяни могли зіткнутися з технічними труднощами.

"Це можна розглядати як частину загальної картини і нещодавньої військової практики Росії, яка відправила погано підготовлені і недостатньо оснащені війська в Україну. Військова промисловість Росії переживає важкі часи, і ми також бачимо, що західні санкції щодо високотехнологічних військових товарів мають ефект і повинні бути продовжені", – вважає посадовець.

У США не виключають можливості, що РФ вдруге спробує випробувати торпеду, але відзначають, що води в районі незабаром почнуть покриватися льодом, що обмежить часове вікно проведення такої операції.

Торпеда "Посейдон" – це ядерний безпілотний підводний апарат, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка надає "Посейдону" практично безмежну дальність польоту. Американські посадовці раніше вказували, що головна мета "Посейдону" – викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст США.

Ядерні погрози Росії

У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном російський президент Володимир Путін заявив, що бомбардування атомними бомбами японських міст Хіросіма й Нагасакі продемонстрували, що "не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти". У дипломатичних колах Франції ці слова Путіна сприйняли як натяк на можливе застосування тактичної ядерної зброї.

Тим часом Daily Express повідомило, що Путін готується до випробування міжконтинентальної ядерної ракети "Сатана-2".

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес попередив, що якщо президент Росії Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю проти України, США знищать "більшу частину російських військових можливостей".