После деоккупации Херсона ВСУ возьмут под огневой контроль дороги в Крым – FT

Украинские войска смогут бить по дорогам, которые используются оккупантами как линии поставок сил, оружия и техники.

После освобождения Херсона ВСУ смогут взять под огневой контроль три важных дороги, в том числе в оккупированный Крым, откуда российские войска поставляют технику и боеприпасы.

Об этом сообщает Financial Times.

В материале указано, что потеря оккупантами Херсона приведет к тому, что три важных дороги, пролегающих по сухопутному мосту, и ряд вражеских логистических объектов и складов боеприпасов будут в зоне досягаемости предоставленных Западом высокоточных ракетных систем ВСУ.

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"Это создаст угрозу для критически важного маршрута поставки, подпитывающего военные усилия России с полуострова", — отметили авторы статьи.

Советник министра обороны Украины Сергей Кузан сообщил изданию, что Херсонщина "стратегически важна с военной точки зрения, поскольку она дает ВСУ огневой контроль над дорогами из Крыма, которые используются россиянами как линии снабжения".

В материале отмечается, что Россия может перебросить больше сил на юг Украины для защиты подступов к Крыму.

Журналисты напомнили, что Крым – самая значительная военная победа президента РФ Владимира Путина за более чем 20 лет правления, и он не согласится отступить с полуострова.

Напомним, ВСУ активно освобождают от российских оккупантов Херсонскую и Николаевскую области, а захватчики заявляют, что "отходят" от правобережья. Как сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный, с 1 октября на Херсонском направлении удалось освободить 41 населенный пункт.

Эксперт Александр Коваленко прогнозирует, что весь процесс продвижения ВСУ и бегства россиян из Херсонской области может занять от одной до двух недель. Всю правобережную часть области украинские силы, вероятно, освободят до конца ноября или начала декабря.

В то же время накануне стало известно, что российские оккупанты начали рыть окопы на севере Крыма, и об этом свидетельствуют спутниковые фото.

Информацию об окопах подтвердил и советник Офиса президента Алексей Арестович, однако заверил, что это россиянам не поможет и они убегут из Крыма, как и с остальных территорий.

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