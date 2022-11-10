"Іран не має тисячі балістичних ракет, декілька сотень" – військовий експерт про постачання ракет РФ

Олександр Коваленко переконаний: якщо Росія і отримає від Ірану балістичні ракети, то це буде приблизно у межах сотні.

Іран не має тисячі балістичних ракет, а лише декілька сотень.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Київ", коментуючи постачання ракет Росії.

"Щодо постачання з Ірану, якщо ми звернемо увагу на залишки, ту кількість 120 ракет "Іскандерів" а це 20% від загальної кількості згідно з даними Генштабу ЗСУ України та ГУР МО. Росія до війни без санкцій змогла за 10 років створити 600 таких ракет, 3-4 ракети на місяць. Я не впевнений що Іран з його проблемами, особливо в ракетній програмі міг виготовляти балістичні ракети у більшій кількості та більш значних темпах, тому там декілька сотен. Якщо Росія і отримує від Ірану балістичні ракети, то це буде в межах сотні, може, трохи більше. Це не буде тисячі переданих ракет", - зазначив експерт.

Нагадаємо, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що Іран поки що не передав Росії свої балістичні ракети. Якщо б це сталось, то окупанти б уже обстрілювали ними українську енергетичну інфраструктуру.

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