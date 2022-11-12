На Херсонщині взято під контроль 60 населених пунктів — Зеленський

Президент пообіцяв, що "ми побачимо ще багато таких зустрічей ЗСУ" на окупованих територіях.

На Херсонщині взято під контроль 60 населених пунктів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозвернені до українців 12 листопада.

"Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що минулої доби вся країна дивилася відео, як Херсон радісно зустрів українських військових, і пообіцяв, що "ми побачимо ще багато таких зустрічей" на окупованих територіях.

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є в нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Місяці російської окупації, місяці знущань з наших людей, місяці розповідей, що Росія там нібито назавжди… А все одно на вулицях – море українських прапорів. Люди й не думали відмовлятися від України. І світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів усю нашу землю. Ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації", - сказав президент.

Володимир Зеленський пообіцяв, що влада ні про кого не забуде, нікого не залишить.

"Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов’язково вийдемо на наш державний кордон – на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України", - резюмував президент.

Нагадаємо, українська армія зайшла до Херсона після того, як Росія заявила, що всі її військові залишили обласний центр і переправились на східний берег Дніпра. Це сталося у п'ятницю, 11 листопада. Цей день увійде в історію України як свідчення надзвичайної мужності та сили бійців ЗСУ.

Зеленський про звільнення Херсона: Так буде в Генічеську, в Мелітополі, на Донбасі і в Криму

Читайте також: