В Росії знову палає: у Пермі горить ТЕЦ (фото, відео)

Для ліквідації пожежі на ТЕЦ виїхали близько 79 пожежників та 23 одиниці техніки.

У середу вранці, 30 листопада, стало відомом про пожежу на одній із ТЕЦ-9 у російському місті Перм. Про причини загоряння поки не повідомляють.

Про це повідомляють Telegram-канал Baza та пропагандистські ЗМІ РФ.

Місцеві Telegram-канали публікують відео пожежі, там видно, як над містом здіймаються величезні клуби диму.

Пропагандистські ЗМІ РФ пишуть, що це найбільша ТЕЦ у Пермі. ТЕЦ забезпечує енергопостачання нафтопереробного виробництва та є одним з основних джерел тепла для лівобережної частини міста.

За інформацією Baza, на площі 1500 квадратних метрів горить покрівля цеху.

З території ТЕЦ евакуювали 500 осіб. Повідомляється, що є загроза перекидання вогню на інші будівлі.

Пожежі в Росії

Останнім часом в Росії все частіше стаються пожежі як на цивільних, так і критичних об’єктах. Так, днями в Іркутській області горів великий нафтопереробний завод.

А 20 листопада у Москві спалахнула масштабна пожежа – горіли складські приміщення, в яких розташовані магазини світильників, меблів та квітів.

У суботу, 19 листопада, поблизу російського міста Санкт-Петербурга виникла пожежа після вибуху на газопроводі.

Того ж дня на Сахаліні стався вибух газу у п'ятиповерхівці – загинуло 9 людей, серед них є діти.

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