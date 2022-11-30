Знаємо "рускій мір": Дуда заявив, що Польща готова захищатися від поневолювача

Польський президент Анджей Дуда заявив, що його країна знає "рускій мір", а тому готова захищатися від російських гнобителів.

Про це він сказав з нагоди 192-х роковин Листопадового повстання проти Російської імперії, пише PAP.

"Під цим виразом ("рускій мір" - Ред.) для нас не ховається нічого доброго. Ми знаємо, що це означає рабство. Ми знаємо, що це означає несвободу. Ми знаємо, що це дуже часто означає ув'язнення, страждання і смерть, тому що ми зазнали таких переживань у нашій історії. Ми готові захищатися від радянського чи російського гнобителя", - заявив польський лідер.

Дуда наголосив, що Москва була загарбником у ХІХ столітті. Натомість сьогодні Росія прагне підпорядкувати собі Україну, захопивши її територію.

"Вони намагаються змусити українців працювати на свою користь, жити в тому, що росіяни називали "рускій мір", що викликає у нас мурашки від гніву по потилиці", - сказав Дуда.

Нагадаємо, раніше Дуда заявляв, що поразка агресорки Росії в політичному, військовому та економічному плані означатиме безпеку для всієї Європи. За його словами, переможена Росія означатиме безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту країн Європи.

Читайте також: