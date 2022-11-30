Звільнення Запорізької АЕС: коли і за яких умов окупанти підуть з Енергодара

Наступним великим успіхом України у війні з Росією може стати звільнення Запорізької атомної електростанції і міста Енергодар. МАГАТЕ тисне на Кремль і наполягає на створенні навколо ЗАЕС зони безпеки для недопущення ядерної катастрофи. Українські офійціні особи переконані, що окупанти будуть змушені піти, а експерти роблять прогнози щодо термінів звільнення станції.

ТСН.ua зібрав подробиці щодо можливої деокупації ЗАЕС.

Окупанти збирають валізи?

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються піти з Запорізької АЕС:

"По-перше, дуже багато стало з'являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи, і що вони крадуть все, що можуть знайти".

Президент "Енергоатому" зазначив, що це не означає, що РФ може вже скоро вийти з АЕС, проте є ознаки того, що вони готуються це зробити. Він додав, що Росія могла замінувати Запорізьку АЕС.

Своєю чергою, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков очікувано заперечує можливість того, що російські загарбники добровільно залишать територію ЗАЕС.

"Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає та бути не може", - прокоментував Пєсков.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Стамбулі. Вони обговорили питання створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Міжнародна спільнота показала принциповість щодо ЗАЕС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія піде із Запорізької АЕС, оскільки МАГАТЕ зайняло проукраїнську позицію. Росіяни ж, за його словами, сподіваються "окупувати, обстріляти та продовжувати шантажувати світ ядерним терором".

"Вони збиралися ультимативно вимагати від МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "Росатому", завести туди російську команду, яка б займалася там виробничим процесом. Після цього за замовчуванням це б так і працювало", - пояснив Подоляк.

Радник голови ОПУ також зазначив, що лінія оборони російської армії поступово відсувається.

"Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ", - заявив він.

Окрім того, Подоляк наголосив, що міжнародна спільнота, на відміну від ситуацією з анексією Криму, виявила принципову позицію щодо належності атомної станції.

“Коли Росія захопила Крим, і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: "Ну, гаразд", то тепер така історія не пройде", - сказав він.

Коли армія РФ може відступити

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що сприятливі умови для контрнаступу ЗСУ у Запорізькій області з'являться на початку 2023 року.

Як зазначив експерт у своєму Telegram-каналі, окупанти, йдучи із ЗАЕС, мають піти і з Енергодара. Тоді на північному заході Запорізької області утвориться операційна зона, через яку вільно зможуть діяти ЗСУ.

"Чи підуть на це окупанти, даючи ЗСУ можливість розширити на лівому березі плацдарм? Тільки за однієї умови. За умови, що на той час російські окупаційні війська втратять контроль над Василівкою, Орлянським, Дніпрорудним та загалом трасою Р-37. А можливо це виключно при контрнаступі ЗСУ", - пояснив Коваленко.

На його думку, умови контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області наразі не сформовані, і "будуть такими не раніше за перший квартал 2023 року".

"З іншого боку, пригадаємо, коли був призначений Суровікін командувачем угрупуванням російських окупаційних військ і коли прозвучало його інтерв'ю про важкі рішення, з подальшим виконанням цих рішень. Майже півтора місяці їм знадобилося, щоб після анонсу втекти з правобережки під тиском ЗСУ. Не можу виключати того, що коли ЗСУ почнуть продавлювати росіян на Запорізькому плацдармі, вони різко використають наратив про МАГАТЕ та залишать північно-західний виступ. Можливо так і буде. Але не зараз і не завтра, і не за тиждень", - вважає Коваленко.

Як наголосив експерт, умови для контрнаступу поки що не сформовані, тому "говорити про втечу окупантів зарано, але все одно це невідворотно".

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Своєю чергою, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "24 каналу" висловив думку, що звільнення ЗАЕС від армії Росії можливе вже до кінця року.

"МАГАТЕ намагається здійснити серйозний тиск на Росію щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної станції. Крім того, достатньо потужно тисне на Росію в цьому питанні пан Ердоган, президент Турецької республіки. Не забуваємо, що й Макрон підключився до цієї роботи, навіть Папа Римський. Але головний чинник, який може змусити росіян піти з цієї стації - що українські Збройні сили потрошку звільняють Запорізьку область", - заявив Омельченко.

За його словами, "міжнародний тиск плюс достатньо успішні дії ЗСУ на цьому напрямку і ставлять для рашистів питання задуматися щодо виведення цих військ".

"Це приблизно так, як було з Херсоном. Одні казали - ми залишаємося тут назавжди, інші казали виходимо. На мій погляд, достатньо реальний сценарій, що Запорізька атомна станція повернеться під контроль МАГАТЕ і потім під контроль української компанії "Енергоатом" до нового року", - переконаний експерт.

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