Ситуація з АЕС в Україні стає все небезпечнішою - МАГАТЕ

Рафаель Гроссі зазначив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

Усі військові дії, які загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені.

Про це повідомив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зазначивши при цьому, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною у Twitter.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", — сказав Гроссі.

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Директор МАГАТЕ зазначив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

"Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені", — заявив Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу через ракетні обстріли РФ. Ч ерез ракетний тероризм Росії була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС - електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. Внаслідок цього АЕС знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

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