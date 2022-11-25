Масштабне відключення води у Дніпрі на понад добу: сталася аварія на водогоні

Значна частина Дніпра залишиться без води на понад добу.

Через аварію на водогоні у кількох районах Дніпра понад добу не буде води. Водопостачання обіцяють відновити до 15:00-21:00 суботи, 26 листопада.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

У зв'язку з пошкодженням на магістральному водогоні буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

Новокодацький район: по вул. Набережній Заводській від Кайдацького мосту у напрямку Нового мосту;

по вул. Набережній Заводській від Кайдацького мосту у напрямку Нового мосту; ж/м Перемога, 1-6;

Центральний район;

Шевченківський район (від вул. Січеславська Набережна до просп. Д. Яворницького).

(від вул. Січеславська Набережна до просп. Д. Яворницького). Також буде знижено тиск на лівобережній частині міста.

Нагадаємо, у Дніпрі мешканці багатоповерхівки на лівому березі через тривалу відсутність світла готують їжу на вогнищі у дворі. Люди встановили мангал біля підїзду. Дніпряни кажуть, що краще готувати так, ніж жити в "оркостані".

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