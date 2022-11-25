Представники МАГАТЕ прибули на всі АЕС України: що вони робитимуть

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії приїхали на всі українські АЕС, щоб надати персоналу підтримку та допомогу.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у сервісі мікроблогів Twitter, де опублікував відеозвернення.

"Нещодавно Україна закликала МАГАТЕ забезпечити, як це було із Запорізькою АЕС, підтримку та допомогу на місцях – на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також Чорнобильській АЕС. Ця підтримка розпочалася. Ми маємо зробити все, щоб запобігти ядерному інциденту на усіх українських АЕС", - зауважив Гроссі.

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022

Він додав, що експерти МАГАТЕ з вересня 2022 року перебувають на ЗАЕС, де надають підтримку та допомогу персоналу станції. Посадовець переконаний, що вже видно прогрес у створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо цієї АЕС.

"Але в той час, коли світ сфокусований на небезпечній ситуації на Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції Європи, ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти країни", - резюмував Гроссі.

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 2 of 2. pic.twitter.com/4esKj4NWIJ — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022

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Нагадаємо, що після ракетних ударів РФ усі енергоблоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено.

Наразі енергоблоки працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

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