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Представники МАГАТЕ прибули на всі АЕС України: що вони робитимуть

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Представники МАГАТЕ прибули на всі АЕС України: що вони робитимуть

Фото: Associated Press

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії приїхали на всі українські АЕС, щоб надати персоналу підтримку та допомогу.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у сервісі мікроблогів Twitter, де опублікував відеозвернення. 

"Нещодавно Україна закликала МАГАТЕ забезпечити, як це було із Запорізькою АЕС, підтримку та допомогу на місцях – на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також Чорнобильській АЕС. Ця підтримка розпочалася. Ми маємо зробити все, щоб запобігти ядерному інциденту на усіх українських АЕС", - зауважив Гроссі.

Він додав, що експерти МАГАТЕ з вересня 2022 року перебувають на ЗАЕС, де надають підтримку та допомогу персоналу станції. Посадовець переконаний, що вже видно прогрес у створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо цієї АЕС.

"Але в той час, коли світ сфокусований на небезпечній ситуації на Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції Європи, ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти країни", - резюмував Гроссі.

Нагадаємо, що після ракетних ударів РФ усі енергоблоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено

Наразі енергоблоки працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

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Дата публікації
Перегляди
465
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