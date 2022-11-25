Астрологічний прогноз на 25 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до активних дій, починаючи втілювати все те, що було задумано напередодні. Спілкуючись із оточенням, необхідно виявляти терпіння та з розумінням ставитися до помилок інших – конфлікти сьогодні нікому на користь не підуть.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: халцедон, переливчастий агат.

За якусь частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні та нетривалі. Єдиний виняток – стоматологічні проблеми: вони можуть завдати серйозних неприємностей, тому не варто відкладати візит до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають неприємними і навіть лякають, але, на щастя, не здійснюються.

Стрижка дня: стрижку краще перенести на другий день.

Афоризм дня: "Бути гарною людиною — значить не тільки не робити несправедливості, а й не бажати її" (Демокріт).

Ангел-охоронець дня: Альвасар – допомагає протистояти будь-якому злу.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що позбавляють пороблення і пристріту.

Табу дня: не можна дратуватися через дрібниці і виявляти агресію стосовно оточення.

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