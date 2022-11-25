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Астрологический прогноз на 25 ноября

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне. Общаясь с окружающими, необходимо проявлять терпение и с пониманием относиться к ошибкам других – конфликты сегодня никому на пользу не пойдут.

Символ дня: рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны. Единственное исключение – стоматологические проблемы: они могут принести серьезные неприятности, поэтому не стоит откладывать визит к врачу. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают неприятными и даже пугающими, но, к счастью, не исполняются. 

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день. 

Афоризм дня: "Быть хорошим человеком – значит не только не совершать несправедливости, но и не желать ее" (Демокрит). 

Ангел-хранитель дня: Альвасар – помогает противостоять любому злу. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза. 

Табу дня: нельзя раздражаться по пустякам и проявлять агрессию по отношению к окружающим. 

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Дата публикации
Просмотры
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