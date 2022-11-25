В Луцке ограничили водоснабжение: график

В областном центре Волыни озвучили график водоснабжения на ближайшие сутки.
С целью стабилизации в Луцке водоснабжения и пополнения минимальных запасов воды запланирован следующий регламент подачи воды 25 ноября 2022 года.
Об этом сообщает «Луцкводонал» в сообщении в Facebook.
- Дубновская помповая станция (правобережье реки Стырь) – остановка до 6.00 часов утра.
- Гнидавская помповая станция (район ЛПЗ, Львовская) — остановка до 6.00 утра.
- Емельяновская помповая станция (направление Владимира), работа в штатном режиме при наличии напряжения.
«Просим рационально использовать воду из-за недостаточного давления! Чрезмерное расходование воды может нанести ущерб водоснабжению у ваших соседей!», — говорится в сообщении.
Напомним, что во время "обезвоживания" Киева люди набирали воду из сточных труб многоэтажек. Киевляне не растерялись и придумали, где взять воду для технических нужд.
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