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В Луцке ограничили водоснабжение: график

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1646
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В Луцке ограничили водоснабжение: график

Фото: pixabay.com

В областном центре Волыни озвучили график водоснабжения на ближайшие сутки.

С целью стабилизации в Луцке водоснабжения и пополнения минимальных запасов воды запланирован следующий регламент подачи воды 25 ноября 2022 года.

Об этом сообщает «Луцкводонал» в сообщении в Facebook.

  • Дубновская помповая станция (правобережье реки Стырь) – остановка до 6.00 часов утра.
  • Гнидавская помповая станция (район ЛПЗ, Львовская) — остановка до 6.00 утра.
  • Емельяновская помповая станция (направление Владимира), работа в штатном режиме при наличии напряжения.

«Просим рационально использовать воду из-за недостаточного давления! Чрезмерное расходование воды может нанести ущерб водоснабжению у ваших соседей!», — говорится в сообщении.

Напомним, что во время "обезвоживания" Киева люди набирали воду из сточных труб многоэтажек. Киевляне не растерялись и придумали, где взять воду для технических нужд.

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1646
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